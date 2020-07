Fotos de ‘piscina’ no Rio São Francisco são de 2017, e não têm relação com obras atuais

Fotos que viralizaram recentemente no Facebook mostram pessoas tomando banho em um canal da transposição do Rio São Francisco. As imagens, no entanto, são de 2017, e não têm relação com a obra inaugurada pelo presidente Jair Bolsonaro no fim de junho. Uma das postagens com as fotos, que recebeu mais de 22 mil compartilhamentos, traz a seguinte legenda: “a transposição do Rio São Francisco virou piscinas enormes no meio da caatinga”. Os comentários no post atribuem o “feito” à gestão de Bolsonaro.

As fotos, na verdade, foram tiradas durante o governo do ex-presidente Michel Temer (MDB), após a inauguração de outra parte do projeto. Por meio da ferramenta de pesquisa reversa de imagens do Google, encontramos a publicação original das imagens no blog Sertânia Vip, do Estado de Pernambuco, que atualmente está desativado. Outros portais da região também postaram as fotos com créditos aos autores do blog, a exemplo do Surubim News e O Pipoco.

Publicações em blogs locais (1, 2) afirmam que as imagens mostram a população de Sertânia, em Pernambuco, aproveitando a chegada da água do Velho Chico, que naquela época, encheu um reservatório localizado no Eixo Leste. A inauguração feita por Bolsonaro ocorreu no Eixo Norte. Ele acionou as comportas da barragem de Milagres, na cidade de Verdejantes, também em Pernambuco. A distância entre Verdejantes e Sertânia é de 208 quilômetros.

A entrega do trecho da transposição do São Francisco motivou diversas publicações enganosas nas redes sociais. O Estadão Verifica checou duas imagens que circulavam no Facebook com a intenção de comparar a evolução das obras do Eixo Norte entre os governos do PT e a gestão de Bolsonaro; na verdade, nenhuma das imagens representava a obra citada.

Fotos de soldados em uma obra da transposição também foram tiradas de contexto para parecer que foram tiradas durante o atual governo. Na verdade, são de 2011, no período do primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O Comprova também checou um boato sobre a transposição que circulou pelo WhatsApp. O texto enganoso afirmava que o Exército Brasileiro teria refeito um trecho da transposição inaugurado por Temer, Lula e Dilma, o que não é verdade.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

