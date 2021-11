Fotos de hospitais superlotados circulam fora de contexto no Facebook

Circulam no Facebook três imagens de pacientes deitados em macas e aglomerados em corredores ou no chão de hospitais. A postagem menciona que as imagens são de 2013, “quando Lula era presidente e não havia coronavírus”. O Estadão Verifica investigou e concluiu que os registros foram feitos em 2010, 2014 e 2019.

Ao menos dois dos três hospitais retratados têm gestão municipal, não federal. São eles: Hospital Salgado Filho, no Rio de Janeiro, e Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza (CE). Além disso, quem governava o País em 2013 era Dilma Rousseff (PT, 2011-2016), não Luiz Inácio Lula da Silva (PT, 2003-2010).

As imagens verificadas circulam no Facebook desde maio de 2020 — momento em que diversos hospitais brasileiros tiveram casos de lotação de leitos — e alcançaram mais de 40 mil compartilhamentos.

Primeira imagem

Na primeira foto, dezenas de pacientes estão deitados em macas e aglomerados. Por meio da ferramenta de busca reversa do Google (aprenda a usar), é possível identificar o registro mais antigo dessa foto em uma publicação de 7 de abril de 2010, no blog “Paulo Vasconcelos – Renovando com Ética e Fé”. Na época, o autor era vereador eleito por Sobral, no Ceará.

A concentração de pessoas ocorreu devido a um incêndio no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, que começou na tarde de 6 de abril de 2010, quando um curto-circuito provocou problemas no fornecimento de energia do hospital, levando a um apagão. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde do Ceará e noticiada pelos veículos de comunicação O Globo, Diário do Nordeste e O Estado do Ceará. Pacientes da emergência e das áreas afetadas precisaram ser levados à área externa, assim como médicos e pessoas em condições de andar.

Em 2011, durante uma sessão na Câmara Municipal, um vereador sugeriu que a prefeitura de Fortaleza deixasse o IJF sob o comando do governo estadual, ao fazer uma série de críticas à estrutura do hospital e à então prefeita, Luizianne Lins, do PT.

Em março deste ano, o Estadão Verifica desmentiu outro boato envolvendo a mesma imagem. Segundo o post que viralizou no Facebook, a foto era de 2016 e a imprensa não teria noticiado a situação do sistema de saúde na época.

Segunda imagem

A segunda imagem, à esquerda, mostra uma paciente deitada no chão. Em fevereiro de 2014, a foto foi publicada em uma reportagem do jornal O Globo sobre pacientes atendidos na emergência do Hospital Municipal Salgado Filho, Zona Norte do Rio de Janeiro. O jornal também denunciou, através de registros feitos por profissionais de saúde do hospital, casos de pessoas sendo atendidas em bancadas de armários.

A imagem também foi publicada em uma reportagem do portal R7 sobre o mesmo problema de superlotação enfrentado pela unidade de saúde.

As cenas foram enviadas ao Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj), que confirmou ao Estadão Verifica que o registro é de 2014. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) também informou que o ocorrido é do mesmo ano, porém negou que houve atendimento de pacientes no chão.

Terceira imagem

Na terceira imagem são mostradas macas em um corredor de um hospital. O Estadão Verifica não identificou a origem da imagem, porém, uma busca reversa no Google levou a dois registros de 2019.

A imagem aparece no portal da rádio Multisom Ubaense, em uma matéria de maio de 2019 replicada da Agência Brasil com o título “Conselho Federal de Medicina vê irregularidades em hospitais públicos” . O site afirma que “a imagem da capa do site Multisom foi retirada de arquivos da internet/Google”.

O conteúdo enganoso também foi verificado pela AFP.