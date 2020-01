Fotos de escultura são usadas em boato sobre ‘bebê porco’

Fotos de uma escultura de silicone foram compartilhadas fora de contexto no Facebook, alimentando um boato sobre um porco com traços humanos. A sequência de fotos de uma leitão vem acompanhada de uma legenda atribuindo ao fenômeno um caráter sobrenatural.

As fotos, na verdade, são de uma escultura criada pela artista italiana Laira Maganuco. Na página de Maganuco, há diversas figuras que são híbridas de animais e humanos. Segundo a artista, sua missão é criar “coisas hiper-realistas, dando vida à arte e à feiura respeitando a naturalidade”.

Boatos.Org e AFP também checaram esse boato.

