Fotos antigas são usadas para representar público de Festival Lula Livre

Imagens antigas têm sido compartilhadas no Facebook para representar o público que compareceu ao Festival Lula Livre, neste domingo, 17, no Recife. Uma das fotos foi tirada durante a campanha de Fernando Haddad à Presidência, no ano passado. O outro registro é ainda mais antigo: foi feito em 2012 em manifestação de apoio ao ex-presidente da Venezuela Hugo Chávez.

Com uma ferramenta de busca reversa de imagem é possível encontrar os registros originais de fotos na internet. Uma das fotografias compartilhadas como sendo do festival Lula Live foi tirada por Ricardo Stuckert e compartilhada no site da campanha petista em 22 de setembro do ano passado. A foto também foi publicada em sites como Revista Fórum e Vermelho.Org.

Outra imagem divulgada recentemente no Facebook já havia sido publicada em 2012 para ilustrar marchas em apoio ao ex-presidente venezuelano Hugo Chávez na cidade de Maturín. A foto aparece em artigos em blogs datados de setembro daquele ano, com créditos da Agência Venezuelana de Notícias (AVN).

Este conteúdo foi checado por meio da parceria entre Estadão Verifica e Facebook. Agência Lupa e Aos Fatos também verificaram essas publicações.