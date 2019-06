Fotos antigas e fora de contexto são usadas para insinuar uso de drogas em protestos pela educação

Publicações no Facebook utilizaram fotos antigas para afirmar que manifestantes utilizavam drogas durante os protestos realizados na última quinta-feira, 30, contra cortes no orçamento de educação. Na verdade, as imagens que circulam na rede social já haviam sido divulgadas em 2015 e 2016.

Com a ferramenta de busca reversa de imagem, é possível encontrar a publicação de um blog, de 21 de agosto de 2015, que relaciona as fotos a uma manifestação do dia anterior, realizada em favor da ex-presidente Dilma Rousseff.

Em uma das imagens, pessoas vestidas com coletes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) têm as mãos perto da boca. Em outra, um homem enrolado com uma bandeira da União da Juventude Socialista (UJS) segura uma lata de cerveja. Outra foto mostra um homem de vermelho fumando. Não é possível afirmar que todas as fotografias foram feitas no mesmo dia ou mesmo lugar.

