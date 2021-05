Foto viral mostra visita do Papa ao Rio, não ato pró-Bolsonaro de 1º de maio

Uma foto tirada durante a visita do papa Francisco ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude, em 2013, foi tirada de contexto nas redes sociais e é compartilhada como se mostrasse um ato de apoio a Jair Bolsonaro. A imagem viralizou no mesmo final de semana em que foram registradas manifestações em defesa do presidente.

“O Brasil é verde e amarelo”, diz a postagem analisada pelo Estadão Verifica. Ela faz referência às cores normalmente vestidas pelos simpatizantes do governo em manifestações. Outras postagens trazem a imagem com a falsa alegação de que a foto mostraria “Copacabana hoje, 01/05/2021”. Esses posts foram compartilhados ao menos 6,8 mil vezes no Facebook.

A fotografia original está disponível no site da agência internacional de notícias Associated Press. Clicada pelo fotógrafo Felipe Dana em 28 de julho de 2013, a legenda informa que o papa Francisco acenava para peregrinos do papamóvel enquanto se dirigia para celebrar uma missa.

“Centenas de milhares de jovens dormiram sob o céu nublado nas areias de Copacabana enquanto esperavam pela última missa do papa na Jornada Mundial da Juventude”, informa a legenda. O papamóvel pode ser visto na parte inferior da foto.

Na missa, Francisco usou como exemplo o padre José de Anchieta, que se tornou missionário aos 19 anos, para incentivar os jovens a pregar o Evangelho. “A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam”, falou.

Atos a favor de Bolsonaro no 1º de maio

O feriado de 1º de maio de 2021 realmente contou com manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro em algumas cidades do País, mas os atos não foram tão numerosos como os protestos pelo impeachment de Dilma. Neste sábado em São Paulo, os apoiadores fizeram críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao governador João Doria (PSDB) e às medidas de isolamento social de restrição do comércio durante a pandemia.

O Estadão Verifica desmentiu que a GloboNews tenha reportado que estas manifestações eram as maiores da história. Postagens que viralizaram com essa alegação usavam uma reportagem da emissora feita durante manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2015.

Também não há fundamento para dizer que elas tenham levado 25 milhões de pessoas às ruas, tendo em vista que a Polícia Militar dos Estados não divulga este dado. Esse número se baseou em manchete falsificada de um portal de notícias.

Aos Fatos também checou este conteúdo.