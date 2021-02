Foto viral mostra crianças tendo aulas pelo rádio por causa de epidemia de pólio em 1937

Circula nas redes sociais uma foto em preto e branco de crianças tendo aula pelo rádio em Chicago, nos Estados Unidos, durante uma “pandemia” de poliomielite, em 1937. Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo pelo WhatsApp do Estadão Verifica, 11 97683-7490.

A imagem está disponível no banco de imagens Getty Images, e realmente mostra crianças tendo aula pelo rádio, em 1937, na cidade de Chicago. Diferentemente do que diz o post viral, o motivo foi uma epidemia, não uma pandemia, de poliomielite, uma vez que atingiu um grande número de indivíduos em determinadas localidades. Já uma pandemia é o surto de uma doença que cruza fronteiras políticas e se espalha por diferentes continentes.

“Devido a uma epidemia de paralisia infantil em Chicago, a volta às aulas foi adiada. Estudantes receberam aulas gravadas pelo rádio”, diz a legenda. Na foto, aparecem Patricia Smith e Jack Smith (frente) e Chuck Murray e Jim Murray (fundo).

A poliomielite acomete principalmente crianças e pode causar paralisia. Na época da foto ainda não havia vacinas, motivo que levou as escolas a manterem as portas fechadas. Graças a uma campanha global de vacinação, hoje dois dos três tipos de vírus da pólio estão erradicados. O terceiro tipo é encontrado somente no Afeganistão e no Paquistão, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Para fazer esta checagem, o Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa do Google. Ele permite identificar as diferentes situações em que uma imagem foi postada na internet.