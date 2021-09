Foto viral de policiais ajoelhados foi tirada na Guatemala em abril de 2020

Uma foto de policiais ajoelhados tem sido compartilhada fora de contexto em grupos bolsonaristas no Facebook. A imagem mostra oficiais da Polícia Nacional Civil da Guatemala rezando em abril de 2020. Em páginas de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, no entanto, o registro tem sido publicado com legendas relacionadas às manifestações marcadas para o dia 7 de setembro.

Uma postagem com 8 mil compartilhamentos no grupo “Bolsonaro 2022” diz que a foto é de “policiais (que) foram para as ruas para orar a Deus para curar a Terra” e acrescenta que “7 de Setembro vai ser lindo”. Na ferramenta de monitoramento CrowdTangle, é possível encontrar 37 posts no Facebook com a foto e legendas relacionadas ao 7 de setembro, com 32 mil interações.

Com a ferramenta de busca reversa de imagens do Yandex (aprenda a usar aqui), localizamos um tuíte da Polícia Nacional da Guatemala de 26 de abril de 2020. A postagem afirma que agentes da capital, a Cidade da Guatemala, se reuniram voluntariamente para rezar pelo país e pelos guatemaltecos.

Nuestro trabajo no se detiene, listos y con fe en lo que hacemos; capellanes de Policía Nacional Civil en conjunto con nuestros agentes de la Comisaria 11, de forma voluntaria y personal, elevaron una oración al Supremo Creador por Guatemala y por cada ciudadano. #ProtegerYServir pic.twitter.com/B4z3lvlikV — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) April 27, 2020

A página da polícia no Facebook publicou outras imagens da mesma ocasião. De outros ângulos, é possível ver a inscrição “Capellan Policia Nacional Civil” nos uniformes, além do brasão da corporação do país sul-americano. No braço dos agentes, aparece a inscrição “Guatemala”. Em outras fotos da mesma divisão policial, a farda usada é a mesma.

Policiais no 7 de setembro

O Estadão mostrou que policiais militares da ativa e da reserva estão ajudando a mobilizar, nas redes sociais, manifestações para o dia 7 de setembro em ao menos seis Estados. Evangélicos, ruralistas e caminhoneiros são outros grupos que manifestam apoio aos atos.

Em São Paulo, o governador, João Doria (PSDB), determinou o afastamento do chefe do Comando de Policiamento do Interior-7 da Polícia Militar de São Paulo, coronel Aleksander Lacerda. O oficial fez várias postagens de convocação para as manifestações, com ofensas a autoridades.

Segundo especialistas consultados pelo Estadão sobre o caso do coronel Lacerda, a participação de um comandante da ativa em ato político pode configurar transgressão disciplinar. Os Ministérios Públicos de São Paulo e do Distrito Federal consideram ilegal a participação de agentes da ativa em manifestações políticas. No entanto, no último sábado, 27, a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares, Bombeiros Militares e Pensionistas Estaduais (Anermb) defendeu que PMs tenham o direito de participar os atos desarmados e à paisana.