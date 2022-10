É montagem foto que coloca Lula e Paes ao lado do traficante Celsinho da Vila Vintém

Circula nas redes sociais uma imagem falsa que mostraria o ex-presidente Lula (PT) e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ao lado do traficante Celsinho da Vila Vintém. Trata-se de uma montagem. Na foto original quem aparece ao lado de Lula e Paes é o deputado estadual André Ceciliano (PT-RJ).

Leitores solicitaram a checagem deste conteúdo por WhatsApp, (11) 97683-7490.

O retrato de Lula, Paes e Ceciliano foi feito no dia 25 de setembro, em evento realizado na quadra da Portela, no Rio de Janeiro (RJ), a favor da candidatura do petista à Presidência. O encontro foi transmitido ao vivo e é possível ver as imagens dos três políticos juntos no palco a partir do minuto 30:00 da filmagem feita pelo canal do PT no YouTube.

No último dia 22, o prefeito Eduardo Paes usou o Twitter para denunciar o boato falso. “O grau de vagabundagem e fake News dessa turma do esgoto é sem limites. Pegaram uma foto do deputado @AndreCeciliano em evento na Portela e colocaram a cara do tal Celsinho da Vila Vintém que foi solto agora no governo Bolsonaro. Não passarão!”, escreveu.

O traficante carioca Celsinho da Vila Vintém foi solto no último dia 18, após 20 anos preso. Ele é fundador e líder da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA). Não há relação entre o criminoso e Lula ou Paes.

Este boato também foi checado por AFP, Aos Fatos e Fato ou Fake.