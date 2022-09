Justiça retira do ar imagem fora de contexto que insinua parceria entre opositores ao Senado no Amapá

Uma imagem retirada de contexto foi utilizada no Amapá para reforçar a tese de que os candidatos opositores ao Senado Davi Alcolumbre (UB) e João Capiberibe, o Capi (PSB), teriam feito uma aliança para minar a candidatura de Rayssa Furlan (MDB). Uma decisão em caráter liminar da Justiça Eleitoral do Amapá notificou o Facebook, na terça-feira, 27, a retirar a postagem do ar. O post já está indisponível nessa rede.

A foto usada nas redes sociais aparenta ser de 2014, quando houve aliança política entre os candidatos que hoje disputam a única vaga do Amapá ao Senado. Em 2018, a imagem foi utilizada pela primeira vez para ilustrar uma reportagem do portal SelesNafes sobre a não renovação da aliança entre os grupos de Alcolumbre e Capiberibe naquela eleição. A origem da imagem na internet é desta reportagem, portanto, muito anterior ao pleito atual. O uso da imagem de arquivo pode induzir ao erro.

Na imagem, que circulou em uma página de notícias, aparecem nas extremidades Capiberibe e Davi Alcolumbre, que dão as mãos ao deputado federal Camilo Capiberibe e Josiel Alcolumbre, irmão de Davi que já disputou a prefeitura de Macapá. Na foto, Josiel também aparece com um botton de número 45 na camisa. Nenhum candidato disputa a eleição deste ano com o número 45, do PSDB, no Amapá.

“Por debaixo dos panos e na calada da noite, a Militância do Capi fez um acordo de bastidores e se aliou à militância de Davi Alcolumbre em ataques sincronizados para impedir a vitória de Rayssa Furlan”, dizia trecho da postagem. “Em troca de não apoiar no voto útil Rayssa Furlan, o clã Alcolumbre apoiaria o PSB na disputa municipal quando o Prefeitão vier (a) disputar a reeleição. São as oligarquias no pacto de capitanias hereditárias se unindo para impedir que a nova política vença em 2022 porque precisam sobreviver e continuar mamando nas tetas da combalida terra Tucuju”, continua a postagem, assinada pelo Portal Amapá, que tem uma página com 12 mil seguidores no Facebook.

O processo na Justiça contra a permanência do post no Facebook foi movido pela Frente Popular pela Democracia, da qual Capiberibe faz parte, e tramita sob número 0601478-35.2022.6.03.0000. A liminar foi julgada em menos de 24 horas e tem como relator o juiz auxiliar Normandes Antonio de Sousa.

O candidato Capiberibe move outras duas representações de “Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa” no TRE-AP. Em uma delas, acusa um perfil anônimo no WhatsApp de utilizar imagem sua distorcida na qual gesticula o número da candidatura de Davi Alcolumbre. Nessa ação, teve seu pedido parcialmente aceito para investigar a identidade de quem circulou as imagens. Outra ação é movida novamente contra o Portal Amapá sobre postagem que também sugere haver um acordo informal entre Davi e Capiberibe. Essa ação foi indeferida pelo juiz Carmo Antonio de Souza, por entender que o vídeo em questão tem caráter de análise das eleições com “debate jornalístico”.

“O crivo sobre a qualidade da informação, neste caso, deverá partir do eleitor ao avaliar o conteúdo proposto, e não pela Justiça Eleitoral, sob pena de intervenção indevida no fomento das discussões sobre o andamento das campanhas eleitorais e do cenário político em geral”, sentenciou.

O Estadão Verifica entrou em contato com o jornalista responsável pela página Portal Amapá pelo e-mail informado para contato, mas não recebeu resposta até o fechamento da reportagem.