Foto em que agressor de Bolsonaro aparece ao lado de Lula é montagem

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Uol. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Jornal do Commercio, Nexo, SBT, Poder 360, O Povo e Folha de S. Paulo.

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

A imagem que coloca o agressor do candidato a presidente Jair Bolsonaro (PSL) próximo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma montagem. O material manipulado digitalmente foi compartilhado em redes sociais, inclusive pelo senador Magno Malta (PR-ES).

Apoiador de Bolsonaro, Malta postou a imagem enganosa no Twitter e escreveu “Olha rm que time joga o marginal” (sic). Na montagem, o rosto de Adélio Bispo de Oliveira foi inserido na foto em que Lula aparece ao centro, ladeado pelos senadores Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do Partido dos Trabalhadores, entre outros apoiadores. Um círculo vermelho, também inserido digitalmente, destaca o rosto de Adélio, o homem que atacou Bolsonaro na tarde da última quinta-feira (6) em Juiz de Fora (MG).

A foto original foi feita em maio de 2017 por Ricardo Stuckert, do Instituto Lula. Na ocasião, Lula prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro, em Curitiba. A foto já foi reproduzida no site do PT, em portais e jornais. Um homem de óculos escuros aparece originalmente no lugar onde o rosto de Oliveira foi inserido digitalmente na última quinta.

A localização e a identificação da foto original são possíveis com ferramentas de busca reversa de imagem, como o TinEye.

Usuários da rede comentaram no tuíte de Magno Malta que aquilo se tratava de uma montagem. O senador acabou apagando a publicação ainda na quinta, mas o Comprova recuperou a imagem usando o WayBack Machine, uma ferramenta que permite arquivar conteúdos mesmo depois de removidos da internet.

Antes de ser apagada, a postagem do parlamentar já tinha sido retuitada 1.267 vezes. A conta @HelioNogueiraTV também tuitou a foto acrescentando que Adélio é filiado ao PT, o que é falso. De acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Adélio Bispo de Oliveira foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014. Ele não tem filiação partidária no momento, informação que pode ser verificada no site Filiaweb, mantido pelo tribunal.

O general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice de Bolsonaro, e Levy Fidelix, presidente do PRTB, também procuraram vincular Oliveira ao PT. Em nota, eles disseram que o ataque foi feito “por um militante do Partido dos Trabalhadores”. Outros sites ainda associaram o agressor ao PDT.

As agências Aos Fatos e Lupa e o portal Congresso em Foco também apontaram que a imagem do agressor próximo a Lula é uma montagem.