Foto é tirada de contexto em ataque a ativistas pela legalização do aborto

Uma foto de uma mulher fantasiada de grávida e mordendo um boneco em forma de bebê está circulando nas redes sociais com uma legenda errada para sugerir que se trata de uma manifestação pela legalização do aborto. A fantasia simula que o ventre da mulher está aberto, e que o bebê está fora da barriga mas ainda ligado a ela pelo cordão umbilical A imagem circula com o texto “Feminista protestando a favor da liberação do aborto… Depois chamo esse tipo de gente de lixo, eu sou extremista…”.

Publicada pela página “Pipocando Treta”, a postagem tem mais de 10 mil compartilhamentos no Facebook. Muitos são de usuários desavisados de que o texto é enganoso. Nos comentários e na descrição, a página indica que “preza pela treta”, ou seja, produz conteúdo para produzir intrigas.

O primeiro registro encontrado da foto é de 31 de outubro de 2018, de um usuário do Twitter, militante contra o direito ao aborto, que informa que a foto foi tirada em um contexto de Dia das Bruxas nos Estados Unidos. O boato também circulou em sites em espanhol ao longo de 2019.

Disfraz de Halloween comiendo a su bebé. Tomada el 31 de octubre de 2018 en South Beach (Florida, EEUU), a las 7.30pm. (No es de internet. Esta foto fue enviada por quien estaba ahí y tomó la fotografía) pic.twitter.com/9CMiHd6h8i — Marcial Padilla (@marcialpg) November 1, 2018

