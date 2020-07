Foto de soldados em obra de transposição do São Francisco é de 2012

Um boato resgata a foto de militares trabalhando em uma obra contra a seca durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff para dizer que a responsabilidade seria do governo de Jair Bolsonaro. O presidente compareceu na sexta, 26, à inauguração de um trecho da transposição do Rio São Francisco em Penaforte, no Ceará, e isso motivou um grande número de postagens no Facebook com informações falsas sobre a obra. Uma das postagens com a foto dos militares alcançou 12,5 mil compartilhamentos em três dias.

Leia Também Fotos de obras contra a seca no Nordeste são usadas fora de contexto nas redes

Uma busca com o mecanismo de pesquisa reversa de imagens do Google encontrou publicações com a foto em pelo menos três portais, em 2015, para ilustrar reportagens sobre a atuação do Exército Brasileiro nas obras de transposição do Rio São Francisco. Portanto, as imagens não podem ser do governo Bolsonaro, que só teve início em 2019.

A busca também levou a uma checagem da AFP publicada em abril de 2019. O 1º Grupamento de Engenharia do Exército confirmou à AFP que a imagem foi feita em uma obra de 2012 de drenagem externa do Canal de Aproximação à Estação de Bombeamento 01 do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco. A agência encontrou ainda o link para a foto original no banco de imagens do Exército Brasileiro.

Esta não é a única postagem que promove desinformação sobre o tema. O Estadão Verifica também encontrou a foto de um açude construído entre 1995 e 2003 e que foi resgatada para dar crédito ao governo Bolsonaro.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.