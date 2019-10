Foto de ‘rachadura’ na ponte Rio-Niterói é, na verdade, junta de dilatação

A foto de uma espécie de vão na ponte Rio-Niterói voltou a viralizar no Facebook nesta semana. A legenda afirma se tratar de uma “tragédia anunciada”, dando a entender que seria uma falha na construção. O espaço mostrado na via é, na verdade, a chamada junta de dilatação, prevista no projeto original, que tem o objetivo de acomodar o concreto quando ele se dilata ou se contrai segundo a variação de temperatura.

Essa mesma imagem já circula nas redes sociais pelo menos desde 2014, quando o site Boatos.Org checou o rumor. Em 2017, o jornal O Globo confirmou que a legenda alarmista da foto era falsa. A concessionária Ecoponte, que gerencia a ponte Rio-Niterói, divulgou na época uma nota que esclarecia o propósito da junta de dilatação:

“As juntas são adotadas em grandes obras e servem para acomodar as estruturas de concreto que dilatam com variações de temperatura”, comunicou a concessionária. “Elas contribuem para a segurança da ponte, pois evitam os desgastes das estruturas de concreto em casos de dilatação.”

