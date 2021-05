Foto de protesto de agricultores holandeses com tratores viraliza como se fosse de ato pró-Bolsonaro

A foto de um protesto de fazendeiros holandeses circula fora de contexto nas redes sociais, como se mostrasse ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. A imagem viralizou no mesmo final de semana em que o chefe do Executivo participou de atos em seu apoio organizados por setores do agronegócio em Brasília.

“Éramos robôs, então tomem os transformers”, diz a legenda. Ela faz referência a críticas de que as redes bolsonaristas usariam contas falsas e mecanismos de disparos para ampliar artificialmente o alcance de conteúdos de apoio ao presidente. A postagem analisada pelo Estadão Verifica foi compartilhada ao menos 60,2 mil vezes no Facebook.

Um detalhe chama a atenção para a alegação enganosa na postagem. Um dos tratores possui um cartaz com dizeres de uma língua estrangeira. É possível identificar a palavra “nederland” que significa “Holanda” em holandês.

O Estadão Verifica não encontrou a imagem original. No entanto, uma busca no Google com as palavras-chave “protesto agricultores trator Holanda” em inglês permite encontrar imagens muito semelhantes em veículos de comunicação estrangeiros. Uma delas mostra o mesmo trator e está disponível no banco de imagens Getty Images. Ela foi clicada em 1º de outubro de 2019 pelo fotógrafo Vincent Jannink e mostra um protesto de agricultores holandeses contra políticas de enfrentamento à mudança climática e de proteção ambiental.

Neste sábado, 15, Jair Bolsonaro participou de ato em seu apoio, organizado por setores do agronegócio. O presidente fez críticas ao ex-presidente Lula, a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e levantou suspeitas quanto ao processo eleitoral brasileiro. Desde a adoção das urnas eletrônicas, porém, não há indícios de fraudes.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

