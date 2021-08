Foto de protesto contra Dilma em Copacabana circula fora de contexto

Uma foto antiga de uma manifestação pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 2015, está sendo compartilhada nas redes sociais como se mostrasse o ato recente de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em favor da “PEC do voto impresso”. A proposta aguarda votação em uma comissão especial da Câmara e pede a adoção de um registro impresso do voto, a ser depositado em um equipamento acoplado às urnas eletrônicas.

Uma das versões da peça de desinformação acumulou 1,9 mil compartilhamentos no Facebook e afirmava, na legenda: “01/08/2021 Brava gente brasileira! Copacabana, RJ”. A imagem mostrada, no entanto, não foi tirada na ocasião. Ela circula nas redes há cerca de seis anos.

O Estadão Verifica encontrou uma série de postagens antigas a partir de pesquisas reversas de imagem em plataformas como Google e Yandex, com ajuda da ferramenta de checagem InVID. Não foi possível identificar a origem e a autoria da foto, mas ela viralizou a partir de 16 de agosto de 2015.

Essa é a data da terceira onda de protestos contra Dilma, em 2015, que pediu o afastamento da petista. Atos foram convocados em cerca de 250 cidades, levando cerca de 790 mil pessoas às ruas, segundo estimativas divulgadas pela Polícia Militar.

Entre os perfis que compartilharam a foto em agosto de 2015 está o do deputado federal Fernando Francischini (PSL-PR). O parlamentar não menciona a fonte da publicação.

Já a manifestação deste domingo, 1º de agosto de 2021, foi estimulada por sucessivas acusações de Bolsonaro sobre supostos casos de fraude nas urnas eletrônicas. Na semana passada, o presidente prometeu apresentar provas em uma transmissão pela internet, mas acabou apenas repetindo alegações falsas desmentidas anteriormente.

O ato pelo “voto impresso” também teve presença na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Imagens verdadeiras da manifestação de domingo podem ser vistas nesta reportagem do Estadão.

Este boato também foi investigado por AFP Checamos, UOL Confere e Aos Fatos. As três iniciativas de checagem concluíram que as postagens são falsas.

