Foto de multidão em avenida de Paris mostra comemoração de Copa do Mundo, não protesto contra esquerda

É de 2018 uma foto que mostra uma multidão tomando a avenida Champs-Elysees, em Paris, na França. Ela viralizou com uma legenda que afirma se tratar de uma manifestação “acontecendo agora” e que seria contra a “esquerda”, mas na verdade mostra comemoração após a vitória da França na Copa do Mundo da Rússia. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 1,7 mil vezes no Facebook.

O Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa de imagens do Google para identificar a origem da fotografia utilizada. Ele permite identificar outras vezes em que a foto foi utilizada anteriormente.

A imagem utilizada pelo boato está disponível no banco de imagens Getty Images. Ela foi clicada pelo fotógrafo Ludovic Marin, da AFP, em 15 de julho de 2018. Segundo a legenda, ela mostra pessoas comemorando a vitória da França sobre a Croácia por 4 a 2 na final da Copa do Mundo da Rússia.

Ao comparar a imagem viral com a foto original, é possível identificar a projeção de imagens em um prédio próximo à multidão, o que permite confirmar se tratar da mesma situação.

Este conteúdo também foi checado por Agência Lupa, Aos Fatos e AFP Checamos.

