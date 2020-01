Foto de médico é usada para associar Adélio a Lula em boato falso

Circula pelas redes sociais uma foto que mostra um homem abraçado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na imagem, a legenda afirma que trata-se do irmão de Adélio Bispo, homem que agrediu o presidente Jair Bolsonaro com uma facada em setembro de 2018. É mentira que haja qualquer relação do homem da foto com a família de Adélio.

O homem na foto é o médico ortopedista Marcos Heridijanio Moura Bezerra. Marcos é filiado ao PT e foi candidato a deputado federal em Pernambuco em 2018. A imagem foi publicada na página em que Marcos divulgava sua candidatura e que hoje concentra comentários políticos. Ele mora em Petrolina e fez um vídeo em que mostra indignação com as publicações que o associam a Adélio Bispo.

Todos os quatro irmãos de Adélio Bispo de Oliveira moram em Montes Claros, em Minas Gerais, e segundo reportagem da Folha de S.Paulo do ano passado, não tinham dinheiro sequer para visitá-lo na penitenciária federal que está, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

