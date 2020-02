Foto de Lula fazendo gesto de banana circula em boato com contexto falso

Uma fotografia d0 ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fazendo o gesto de banana com os braços circula nas redes sociais com contexto falso. A postagem questiona uma suposta falta de críticas a Lula quando ele “deu banana pra OAB”. O registro, porém, é de um discurso em que não houve nenhuma menção à Ordem de Advogados do Brasil.

A foto foi feita na abertura da IV Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que ocorreu em Brasília em maio de 2010. O retrato, tirado pelo fotógrafo André Coelho, foi publicado originalmente no Jornal O Globo. Segundo a reportagem, Lula bateu no antebraço numa “demonstração de força” após criticar comentários de que o Brasil não teria condições de se envolver em um tema da agenda global. No arquivo da Biblioteca da Presidência é possível ler o discurso na íntegra.

O boato começou a circula após o presidente Jair Bolsonaro fazer o gesto de banana para jornalistas que o acompanham no Palácio da Alvorada em dois dias seguidos, 14 e 15 deste mês, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro repetir o sinal para deputadas que defenderam uma jornalista atacada pelo presidente.

