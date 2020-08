Foto de imigrantes em alto-mar foi tirada na Itália, não na Grécia

Uma foto tirada em 2017, durante resgate de imigrantes na costa da Lampedusa, região da Itália, foi retirada de contexto por uma postagem viral no Facebook. A publicação, que foi compartilhada 1,9 mil vezes desde o dia 17 de agosto, diz tratar-se de “imigrantes abandonados no alto-mar pela Grécia“.

Usando o mecanismo de busca reversa do Google, foi possível identificar a foto em uma reportagem da CNN intitulada “Assim é cruzar a fronteira mais mortal do mundo”, de 31 de maio de 2017. A matéria é um relato do fotógrafo Chris McGrath sobre um resgate de imigrantes na região costeira da Lampedusa, na Itália. Ele é o autor das imagens.

A foto está disponível no banco de imagens Getty Images desde 24 de maio de 2017. A descrição diz que mais de 500 pessoas estavam em um barco de madeira que virou. O autor da imagem estava a bordo do barco Phoenix, de uma ONG que resgata e presta apoio aos imigrantes.

“Passamos por corpos flutuantes, amarrando coletes salva-vidas a eles para que pudéssemos recuperá-los mais tarde”, lembrou o fotógrafo à CNN. Ele falou que toda a tripulação do Phoenix atuava no resgate, inclusive o cozinheiro do barco. “No final da tarde, o Phoenix tinha cerca de 600 pessoas a bordo e naquele ponto cerca de 32 mortos.”

Grécia expulsou imigrantes?

O jornal The New York Times publicou reportagem na sexta, 14, que expôs evidências de que a Grécia teria enviado ao menos 1.072 imigrantes em barcos para águas internacionais este ano. O jornal afirma que teve acesso a material comprobatório disponibilizado por três observadores independentes, por dois pesquisadores e pela guarda costeira da Turquia. O NYT também conversou com cinco pessoas que teriam passado pelo processo e analisou imagens e fotos fornecidas por eles.

A Grécia se tornou uma das principais portas de entrada dos imigrantes para a Europa desde a crise dos refugiados em 2015. Um porta-voz do governo negou ao NYT que autoridades tenham realizado qualquer “atividade clandestina”.

