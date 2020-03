Foto de caranguejo gigante é usada em boato sobre ataques em praias brasileiras

Não é verdade que caranguejos gigantes estejam atacando banhistas em praias do litoral brasileiro. A foto de um homem segurando um grande animal tem sido compartilhada no Facebook com legendas que inventam ataques em praias no Rio de Janeiro e na Bahia.

A imagem, na verdade, é antiga, e já havia sido compartilhada em 20 de novembro de 2015 no site 9GAG e em 26 de setembro de 2016 por um usuário do Twitter na Rússia. Na primeira publicação, a legenda informava que a foto havia sido tirada em Porto Rico.

O site Boatos.Org também checou versões desse boato com referências a praias no Espírito Santo e no Pará.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

