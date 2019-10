Foto de baleia nadando sob ponte é, na verdade, montagem feita por artista digital

A foto de uma baleia gigante nadando debaixo de uma ponte tem sido compartilhada no Facebook como se fosse uma imagem da ponte Newton Navarro, em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Na verdade, trata-se de uma montagem feita pelo artista digital Umut Reçber. Além disso, a construção que serviu de modelo fica na Malásia, e não no Brasil.

No Instagram, Reçber postou o passo-a-passo de como ele incluiu uma foto de uma baleia e seu filhote sob outra imagem, da ponte malaia. Além de juntar os dois cliques, ele ampliou os animais. É possível encontrar a conta de Instagram do artista com uma busca reversa de imagem.

Além disso, é possível identificar várias diferenças entre a ponte brasileira e a malaia. Uma delas é a extensão: enquanto a construção em Natal tem 2,7 quilômetros, a ponte em Penang tem 27 quilômetros.

