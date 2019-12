Foto antiga é usada para acusar patrocínio da Heineken em ‘rinha’ de cães

Uma foto de 2010 em que cachorros parecem participar de uma “rinha” ao lado de bandeiras da marca de cerveja Heineken voltou a circular nesta semana em postagens de brasileiros no Facebook nesta quinta-feira, 19. As legendas que acompanham a imagem denunciam um suposto patrocínio ou apoio da marca à atividade que envolve maus-tratos a animais — mas isso não é verdade.

A Heineken já havia negado a história em um comunicado de 2012. Na ocasião, a empresa disse que o clube mostrado na foto recebeu um evento da marca em que as bandeiras foram usadas e não retiradas. Meses depois, a rinha aconteceu. A casa noturna fica na Mongólia e na época se chamava Elite Crystal.

O diretor do clube fez um pronunciamento, também em 2012, dizendo que as lutas de cães foram organizadas por outra empresa que alugou o espaço. Ele também afirmou que sua equipe não teve tempo de retirar as bandeiras. E reforçou: “nós informamos oficialmente que a competição de cachorros não foi patrocinada pela Heineken”. Veja o comunicado abaixo:

Documento Heineken NV 2012 Official Statement Bar Owner PDF

O tema marcou presença nas redes sociais esta semana após uma operação da Polícia Civil no último sábado, 14, que resgatou cães pitbull que participavam de uma rinha em Mairiporã, na região metropolitana de São Paulo. Essas lutas são proibidas no Brasil.

O Estadão Verifica também desmentiu publicações que relacionavam um juiz de Manaus ao caso da rinha de cães.

