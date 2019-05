Foto antiga é usada fora de contexto para alegar falta de ração em centro público de São Paulo

Uma foto antiga foi usada no Facebook para denunciar uma suposta falta de ração para animais do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP). O registro mais antigo na internet da imagem utilizada no post é de 2013, com referência ao CCZ de João Pessoa, na Paraíba.

Por telefone, funcionários do CCZ de São Paulo negaram que faltasse alimento para os bichos abrigados ali. A Secretaria da Saúde da capital também desmentiu a publicação no Facebook. A pasta divulgou ainda um vídeo no qual aparecem fotos que, segundo a secretaria, são do estoque de ração do Centro.

Para verificar se fotos nas redes sociais são antigas ou foram retiradas de contexto, basta utilizar uma ferramenta de busca reversa de imagem. No Google Imagens, por exemplo, basta carregar um arquivo de imagem ou pesquisar pelo link da foto.

