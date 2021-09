Foto de 2016 circula como se fosse atual e mostrasse 7 de Setembro no Rio

Circula nas redes sociais uma foto de um protesto a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016, como se mostrasse atos bolsonaristas realizados nesta terça-feira, 7 de Setembro. “Você não verá esta imagem na Grande Imprensa! Rio de Janeiro neste momento!”, diz uma das postagens. Ela foi compartilhada ao menos 1,5 mil vezes no Facebook.

Para conferir a veracidade da alegação, utilizamos o mecanismo de busca reversa do Google. Ele identifica outros sites em que aquela imagem foi publicada. A foto aparece na matéria “Manifestantes vão às ruas em todo o país em protestos contra o governo”, da Agência Brasil, de 13 de março de 2016. Naquele dia, cidadãos de todo o País foram às ruas para pedir o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, nas maiores manifestações populares até então.

A Agência Brasil traz informações sobre o dia em que a foto foi clicada, bem como o nome da fotógrafa responsável pelo registro.

Mesmo que a imagem não seja deste ano, é verdade que o Rio de Janeiro registrou manifestações no feriado de 7 de Setembro em apoio ao governo de Jair Bolsonaro e com pautas antidemocráticas, como o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e intervenção militar. As milhares de pessoas se reuniram na orla da praia de Copacabana. A cidade também registrou protestos contra o governo federal, em menor dimensão.

Abaixo você pode ver fotos realmente clicadas no Rio de Janeiro neste dia 7 de setembro:

É comum que fotos e vídeos circulem fora de contexto nas redes em datas de grandes protestos. O Estadão Verifica mostrou que eram antigos dois vídeos que circulavam nas redes como se mostrassem a preparação para o 7 de Setembro. Um deles mostrava uma fila de pessoas comprando camisetas de apoio a Bolsonaro e outro mostrava um protesto de produtores rurais.

