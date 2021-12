É falso que Fluminense e Lagartense tenham se enfrentado na Série C do Campeonato Brasileiro

É falso que o Fluminense tenha perdido uma partida para o Lagartense na Série C do Campeonato Brasileiro, em 1999, por 3 a 2. As duas equipes não disputaram a competição juntas. Uma postagem que viralizou com esse placar ainda traz nomes falsos de jogadores do time sergipano, como Galo Cego e Chico Manco. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 5,1 mil vezes no Facebook.

A equipe carioca realmente disputou a terceira divisão do futebol, após ser rebaixada da série B — o tricolor ficou em 19º lugar, de 24 times. O Lagartense conquistou uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro após ser campeão no Campeonato Sergipano, em 1998. Mas o time alegou dificuldades financeiras para não entrar na competição, segundo a revista Placar, de agosto daquele ano.

As duas equipes se enfrentaram em 1999 na Copa do Brasil, com duas vitórias do Fluminense. A equipe carioca venceu o jogo de ida por 1×0, com gol de Marcelinho Paulista. Na volta, Roni abriu o placar, mas levou o empate após cabeçada de Denilson. A vitória do Flu só viria pelos pés de Magno Alves aos 43 do segundo tempo.

O jornal O Globo de 11 de março de 1999 informou a escalação dos dois times. O Lagartense tinha jogadores com apelidos inusitados como Mocambo, Carlinhos Riachão e Adocica, mas nenhum deles com os nomes citados na postagem.

O tricolor seria derrotado pelo Juventude na Copa do Brasil, mas se sagrou campeão na Série C de 1999. No ano seguinte, disputaria a Série B, mas o Campeonato Brasileiro deu lugar à Copa João Havelange, após imbróglio judicial envolvendo os times São Paulo, Botafogo (RJ) e Gama (DF). Com a nova organização, Fluminense, Bahia e América-MG, que não estavam na primeira divisão, entraram “de carona”. Em 2001, o tricolor carioca voltou a disputar a Série A, ficando em 3º lugar.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.