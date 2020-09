Filho de Sérgio Cabral não é candidato nem evita usar sobrenome do pai

Um boato de 2018 voltou a circular no Facebook nesta semana com a alegação falsa de que o filho do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, é candidato e evita usar o sobrenome do pai, que está preso. Marco Antônio de fato era candidato nas últimas eleições, mas ele não concorre a nenhum cargo este ano. Além disso, o ex-deputado federal não deixou de usar o nome do pai político.

Na lista de candidatos da cidade do Rio de Janeiro divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) há apenas um candidato com nome de urna Marco Antônio, que não é o alvo do boato. O filho de Sérgio Cabral não está listado.

No único perfil verificado em rede social do ex-deputado, no Instagram, Marco defende o pai em quase todas as últimas postagens. Fotos, textos e vídeos com menções ao ex-governador do Rio compõem o mosaico da conta no Instagram, que não omite o sobrenome Cabral.

Marco, filiado ao MDB, foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 2015 e 2018. Quando tentou se reeleger, sem sucesso, encarou um cenário adverso daquele que o levou ao cargo; principalmente devido às condenações do pai na Justiça. Marco também foi secretário estadual de Esportes do governo Pezão. Naquele ano, também não deixou de usar o sobrenome Cabral nas urnas.