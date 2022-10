Postagem falsa com elogio de Fernando Haddad à Venezuela volta a circular nas redes

Voltou a circular nas redes sociais postagem que mostra um falso tuíte em que o atual candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, parabeniza o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pela revolução em curso. Checagem realizada em 2018 pelo Projeto Comprova sobre o mesmo material concluiu que se tratava de uma montagem, com conteúdo falso. Naquela época, o político petista concorria à Presidência da República.

O falso tuíte tem data de 13 de outubro de 2014, e começou a circular nas redes sociais em 2018. O Projeto Comprova constatou que, naquela data de 2014, o então prefeito de São Paulo havia postado no Twitter apenas uma mensagem – sobre a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Por meio de busca avançada nessa rede social, verificou que Haddad não havia publicado tuítes com elogio à Venezuela até outubro de 2018.

Na ocasião, o Projeto Comprova identificou declarações críticas de Haddad sobre a Venezuela nos jornais e nas redes sociais. Durante sua campanha presidencial, afirmou que a Venezuela não vive em um regime democrático e que o Brasil precisaria ajudar o país vizinho a encontrar o caminho pela democracia.

Também houve, em 2018, a análise da postagem. Uma das indicações de falsidade foi a grafia do perfil de Haddad fora do padrão do Twitter – em vez de @Fernando_Haddad, estava escrito Fernando_Haddad, sem o sinal de arroba. Outras evidências foram erros de pontuação e de acentuação no suposto tuíte e também no texto acima da imagem.

O Estadão Verifica retomou a busca avançada no Twitter e não encontrou postagens de Haddad sobre Venezuela e Nicolás Maduro do início de 2018 a 14 de outubro deste ano. Tampouco foi constatada declaração do candidato do PT favorável ao regime venezuelano publicada pela imprensa.

Em agosto passado, Haddad foi questionado por jornalistas sobre o apoio do PT a governos como o da Venezuela. Afirmou que o partido é democrático e não apoia ditaduras, mas que o Brasil tem o dever de ajudar o país vizinho.

“O PT nasceu rompendo com ditaduras de direita e de esquerda. Lutando contra o regime militar, lutando pela redemocratização do Brasil com outras peças políticas, mas também rompendo com uma visão antiquada de regimes de esquerda”, declarou, conforme reportagem do Yahoo Notícias.

“Você tá me perguntando se eu gosto do governo Maduro? Não. Você tá me perguntando se eu gosto do comportamento que a oposição está tendo? Não. E nós temos o dever de ajudar a Venezuela.”

O mesmo post foi considerado falso por várias seções de checagem de desinformação de meios de comunicação, além de portais dedicados à questão, de 2018 a outubro de 2022. Entre elas, as do UOL, do G1, da AFP e do Aos Fatos.