Fernando Haddad não comemorou a queda das torres gêmeas em aula na USP

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do Estado. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O candidato à Presidência do PT, Fernando Haddad, estava licenciado das atividades de professor da Universidade de São Paulo (USP) no dia 11 de setembro de 2001 e não ministrou aulas naquele ano — e, portanto, não poderia ter comemorado a queda das Torres Gêmeas em classe, conforme relata um post viral no Facebook.

Segundo informações do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, Haddad se licenciou entre os dias 2 de janeiro de 2001 e 1º de janeiro de 2003. No período, ele era chefe de gabinete da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico da cidade de São Paulo.

A nomeação do petista para o cargo está registrada no Diário Oficial do município, assinada pela então prefeita Marta Suplicy na data informada pela USP. Uma reportagem da Folha de S. Paulo de setembro do mesmo ano registrou falas de Haddad como chefe de gabinete da secretaria.

Em texto no Facebook, a ex-aluna de graduação de Ciências Sociais da USP Aline Soares afirma que, na noite de 11 de setembro, Fernando Haddad teria cancelado uma aula de “Teoria Política 4” para “comemorar” e “celebrar” o atentado terrorista em Nova York. Segundo ela, o professor teria dito que “o capitalismo havia ruído” após o ataque.

No entanto, Haddad só voltaria a dar aulas para a graduação da USP em 2017, de acordo com a assessoria da instituição. Anteriormente, o petista só havia ministrado disciplinas em duas ocasiões: no segundo semestre de 2002, quando ensinou “Problemas e Tendências da Teoria Política Contemporânea”; e no primeiro semestre de 2015, com o curso “Economia e Política da Cidade”.

Ambas as matérias citadas eram voltadas para a pós-graduação. Em 2015, o retorno do então prefeito de São Paulo à docência foi registrada em várias reportagens.

O Comprova confirmou que a mulher que faz o relato foi aluna da universidade de 2000 a 2005 — a informação está registrada em seu currículo Lattes. A disciplina a que ela se refere em seu texto é “Política IV – Instituições Políticas Brasileiras I”, do ciclo básico de Ciências Sociais.

A assessoria da FFLCH, no entanto, informa que Haddad nunca ministrou esse curso “porque não faz parte da área de pesquisa dele”. Em geral, o candidato à Presidência dá aulas de “Política II – Pensamento Político Moderno” e “Política III – Teoria Política Moderna”.

Até a noite da segunda-feira, 22, o post enganoso tinha 11 mil interações na rede social. O relato foi republicado por sites como Agência Caneta, com 33 mil interações.