É falso que imagens de homem pendurado em helicóptero mostrem assassinato cometido pelo Taleban

Fotos e vídeos de um homem pendurado em um helicóptero viralizaram nas redes sociais como se mostrassem um opositor sendo enforcado pelo grupo islâmico Taleban em um helicóptero modelo BlackHawk, deixado pelo exército dos Estados Unidos ao sair do país. Apesar disso, veículos de comunicação internacionais e jornalistas afegãos negam que esta alegação seja verdadeira. As evidências apontam que se trata de um homem do Taleban tentando hastear a bandeira do grupo na sede do governo da cidade de Kandahar.

O site indiano de checagens Alt News destaca que, aos 21s do vídeo, é possível ver que o cabo está amarrado no dorso do homem. Ele não estaria sendo enforcado, mas sim suspenso.

A equipe do Alt News entrou em contato com a agência de notícias afegã Aśvaka, que publicou imagens de um helicóptero semelhante sobrevoando a sede do governo na cidade de Kandahar. A agência informou que sua equipe no local informou que o homem pendurado estaria tentando hastear a bandeira do grupo islâmico no prédio governamental.

O jornalista Shayan Sardarizadeh, da emissora inglesa BBC, identificou um vídeo que mostra um ângulo diferente da mesma situação. Nele, é possível ver que o homem pendurado está vivo. Ele aponta e acena enquanto está suspenso. Um analista de defesa disse à emissora que “provavelmente” a tripulação desertou para o lado do Taleban com a aeronave.

A viral video claiming to show a man being brutally hanged from a helicopter in Kandahar was likely an attempt to fix a flag over a public building, not a hanging. A separate video of the incident shows the man is clearly alive and waving in the air. pic.twitter.com/x6T5iDhpc9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) August 31, 2021

A agência de notícias Reuters identificou que as imagens do helicóptero foram gravadas por uma equipe da rádio Tabasum e postadas em um canal do Telegram. A rádio confirmou à Reuters por e-mail que o vídeo foi filmado por um “colega” deles. “O homem (no vídeo) é o guarda-costas do governador Haji Yusuf Wafa”, disse a rádio. “Mas ele não teve sucesso (em hastear a bandeira).”

Mesmo que o vídeo checado não mostre um assassinato, o Taleban tem um histórico de violência e a população afegã teme que se repita. No final de agosto, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse ter recebido “relatos confiáveis” de que o grupo estaria assassinando civis e forças de segurança que uma vez lutaram contra eles. Há também relatos de violência contra as mulheres.

Embora os militares americanos afirmem ter inutilizado todo o equipamento deixado no aeroporto de Kabul, armamento e veículos de guerra deixados para o exército afegão em todo o país acabaram nas mãos do grupo extremista. “Não sabemos exatamente onde cada equipamento de defesa foi parar, mas com certeza uma grande parte caiu nas mãos do Taleban”, disse Jake Sullivan, assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, em conferência na Casa Branca.

Nas redes

Um dos vídeos postados no Twitter nos Estados Unidos chegou a ser visto mais de 3 milhões de vezes. Ele foi compartilhado até pelo senador republicano Ted Cruz, que posteriormente fez uma retratação quando o tuíte foi marcado como enganoso pela rede social.

No Brasil, frames do vídeo foram postados no Facebook junto a alegação enganosa. O mais viral foi compartilhado ao menos mil vezes.

Este conteúdo também foi checado por BBC, USA Today e CNN.