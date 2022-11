É falso que Jean Wyllys tenha dito que pretende ‘banir a Bíblia no Brasil’

É falso que o ex-deputado federal Jean Wyllys tenha dito “Vamos banir a Bíblia no Brasil”. Não há registro da suposta fala em qualquer veículo de imprensa ou nas próprias redes sociais do ex-parlamentar. Abaixo do nome do ex-deputado, a postagem alega que Jean Wyllys é o “provável ministro da Educação para 2023”. O Estadão Verifica já checou e desmentiu essa alegação.

A mesma montagem também traz outra mensagem, onde Jean Wyllys teria dito “Sim, estou voltando! Nossa primeira pauta, será mudar o conceito de laicidade no nosso País. Chega de dar poder a pastores, padres e diversos crentes para usar a Bíblia para ofender e criminalizar práticas naturais como uso de maconha, e relações homoafetivas. Só há um jeito, banir a Bíblia de todo território nacional”.

Em uma busca avançada na plataforma de monitoramento TweetDeck para encontrar todas as vezes em que a conta do ex-deputado (@jeanwyllys_real) usou o termo ‘banir’, a última vez que isso ocorreu foi em 21 de maio de 2021. Na ocasião, Jean Wyllys emitiu uma opinião onde disse “Vamos precisar de todo mundo pra banir, do Brasil, o fascismo”.

Vamos precisar de todo mundo pra banir, do Brasil, o fascismo. Pra melhor juntar as nossas forças democráticas, basta dialogarmos. Ressentimentos aplacados, temores e ódios abrandados, e traremos, juntos, a saúde civil e a democracia de volta ao país. Será pleno! Lula lá! pic.twitter.com/JZcwg2R2Yb — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) May 21, 2021

Em relação às outras palavras, as últimas publicações em sua conta do Twitter que incluem os termos ‘‘relações homoafetivas’ e ‘pastores’ foram postadas, respectivamente, em 24 de agosto de 2012 e 2 de julho de 2022. Nesta última, ele repercutia uma notícia da prisão de um pastor por racismo e ódio contra judeus.

Pastores picaretas, fanáticos e/ou fundamentalistas de extrema-direita estavam se sentindo à vontade para perpetrar quaisquer crime sob a desculpa de “interpretação e pregação da Bíblia”. Homofóbicos e intolerantes, achavam que também poderiam ser antissemitas e seguirem impunes. https://t.co/aFmQuMhFkJ — Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) July 2, 2022

O ex-parlamentar negou a autoria da mensagem sobre banir a Bíblia em uma postagem no Twitter nesta quinta-feira, 3. Ele disse que “é obvio que se trata de uma mentira” e atacou jornalistas da Agência Lupa, que também desmentiram a fala.

Já em uma análise das contas oficiais do Instagram ou Facebook, a partir de domingo, 30, data da eleição de Lula, não há nenhum registro das duas frases utilizadas no boato.

Desconfie de conteúdos que tentam criminalizar determinadas correntes políticas. Durante o período eleitoral, Lula foi vítima do boato de que fecharia igrejas evangélicas – pauta inconstitucional que ele nunca defendeu. Em seu plano de governo, se comprometeu com a liberdade de culto e o fortalecimento do combate à intolerância religiosa.

Jean Wyllys no exterior

Em janeiro de 2019, Jean Wyllys renunciou ao cargo de deputado federal e deixou o País por causa do recrudescimento de ameaças a ele e sua família. Em entrevista à revista Carta Capital, em julho, disse que voltaria ao Brasil em caso de vitória de Lula.

No dia da eleição, o ex-deputado federal compartilhou uma foto em seu Twitter da professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora do Instituto de Bioética Anis Debora Diniz ao lado do ator e humorista brasileiro Marcelo Meds com a legenda “Meus amores! Voltaremos!”. Diniz também deixou o País por causa de ameaças, em 2018. Ela já havia anunciado, em agosto, que retornaria para estudar o impacto do vírus zika.