Falso: boato distorce trecho de audiência da Lava Jato para dizer que Moro não passou na OAB

Nas redes sociais, um trecho de uma audiência da Operação Lava Jato tem sido utilizado para acusar falsamente o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) de ter sido reprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). O vídeo mostra uma discussão entre Moro e o então advogado de Antônio Palocci, José Roberto Batochio, durante oitiva do ex-diretor da Odebrecht Fernando Sampaio Barbosa.

Diferentemente do que diz o texto falso, Sérgio Fernando Moro foi aprovado na prova da Ordem. O registro do ex-juiz é o número 21694 e consta na base de dados da seccional da OAB no Paraná desde 25 de abril de 1995. Atualmente, o registro de Moro está cancelado.

Documento OAB de Moro PDF

Isso ocorre porque, após ser aprovado em concurso público, Moro precisou cumprir a determinação do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) que prevê o cancelamento do registro quando o advogado “passar a exercer, em caráter definitivo, atividade incompatível com a advocacia” (Art. 11). Um dos itens listados pela legislação é ocupar “cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário” (Art. 28).

Moro foi aprovado no sexto concurso para juiz federal substituto em 1996, tomando posse no dia 26 de junho daquele ano.

Em nota, o Ministério da Justiça e Segurança Pública ressalta que Moro foi inscrito na OAB e teve o registro cancelado quando se tornou juiz federal.

Este boato foi selecionado para checagem a partir da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. Para sugerir verificações, envie uma mensagem por WhatsApp ao número (11) 99263-7900.

Bate-boca. A origem do boato vem de trecho da audiência de Fernando Sampaio Barbosa, ex-diretor da Odebrecht, ao juiz Sérgio Moro em março de 2017. Em determinado momento, o então advogado de Antônio Palocci, José Roberto Batochio, que estava presente na oitiva, discutiu com Moro sobre a condução do depoimento.

Moro disse ao advogado: “Doutor, o doutor faça concurso para juiz e assuma a condução da audiência, mas quem manda na audiência é o juiz”. Batochio respondeu: “Vossa Excelência preste exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Cada um aqui cumpre o seu papel, tá certo?”

Desde então, boatos falsos se espalharam afirmando que o advogado revelara que Moro havia sido reprovado no exame da OAB. Uma versão da mesma história dizia até que o ex-juiz teria tentado cinco vezes e sido reprovado em todas elas. Esse boato foi desmentido pelo jornal O Globo em abril do ano passado.