Fala de ex-ministro da Suíça é novamente deturpada para atacar Lula e sua família

Voltou a circular nas redes sociais uma gravação do ex-ministro suíço Hans-Rudolf Merz tendo ataque de riso durante um discurso. A versão enganosa apresenta legendas em português, segundo as quais o suíço teria dito que o ex-presidente Lula (PT) afirmou que “tirou todos os brasileiros da pobreza e que não existe nenhuma alma mais honesta que ele”. As legendas deturpadas também citam a ex-primeira-dama Marisa Letícia (1950-2017) e os filhos do ex-presidente. Na verdade, o vídeo é de 2010 e não tem nenhuma relação com o petista e sua família.

O ataque de riso de Merz foi notícia em vários jornais há 12 anos. A reportagem publicada no Estadão conta que o então ministro das Finanças do país europeu “lia uma pergunta impenetrável sobre a burocracia para a importação de carnes temperadas”. A matéria também informa que o motivo para tanto riso é que ele “admitiu não ter entendido o jargão empregado na pergunta”.

Em novembro de 2018, o Estadão Verifica checou outra versão do vídeo, no qual internautas afirmaram que o conteúdo ironizava Lula e a deputada federal eleita Gleisi Hoffmann (PR).

Em 2014, o site Boatos.Org registrou que o mesmo vídeo foi compartilhado com legendas que diziam que Merz estava “humilhando” a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e falando mal da Copa do Mundo.