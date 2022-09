É falso que Fabrício Queiroz lidere associação que financiou pesquisa eleitoral com Bolsonaro na liderança

Não é verdade que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) Fabrício Queiroz seja presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj), instituição que financiou uma pesquisa de intenção de votos da Brasmarket — um dos poucos levantamentos a colocar o presidente Jair Bolsonaro (PL) na liderança, com 43% das intenções de voto ante 28% do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na verdade, o presidente da Asserj é o advogado Fábio Rossi De Queiróz. O vídeo com essa alegação falsa recebeu 1.287 compartilhamentos no Facebook.

Apesar do nome semelhante, Fábio e Fabrício não são a mesma pessoa. Fábio Queiróz, 45, atua no setor supermercadista há mais de 20 anos. Em 2015, assumiu a presidência da Asserj, na época o mais jovem executivo a assumir a presidência da associação, aos 38 anos. Queiróz também é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e está à frente da iniciativa Movimento Rio Produtivo, formado por 11 entidades empresariais do Estado.

Já Fabrício José Queiroz é ex-policial-militar. Queiroz trabalhou como assessor parlamentar no gabinete do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, quando ele ocupava o cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro. O ex-assessor ficou conhecido em 2018, após relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) apontar movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em sua conta bancária entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Queiroz foi acusado de desviar recursos públicos por meio da devolução parcial de salário pelos assessores, esquema chamado de “rachadinha”.

O vídeo checado pelo Estadão Verifica também afirma que o presidente Bolsonaro teria se encontrado com o presidente da Asserj em junho de 2021. Na ocasião, o líder da associação de supermercados teria pedido benefícios na fila de vacinação para uma lista de pessoas que trabalham no setor de varejo. Na realidade, Fábio Queiróz se encontrou com Bolsonaro por meio do Movimento Rio Produtivo. Queiróz entregou ao presidente uma carta pedindo atenção especial aos trabalhadores do setor de supermercados no calendário de vacinação.

Maioria das pesquisas aponta Lula na liderança

O resultado da pesquisa Brasmarket é um ponto fora da curva nos levantamentos de intenção de voto para a Presidência. Segundo o agregador de pesquisas do Estadão, a média das pesquisas aponta Lula com 47% e Bolsonaro com 32%. A metodologia leva em conta resultados obtidos por 14 empresas, levando em conta suas peculiaridades. Apenas duas pesquisas utilizadas no agregador mostram o atual presidente numericamente à frente: Futura (Bolsonaro 42%, Lula 27% em 14 de setembro) e Gerp (Bolsonaro 39%, Lula 38% em 1º de setembro.

