Postagens divulgam falso extrato de pagamento de aposentadoria de Lula

Circula no WhatsApp e no Facebook um extrato de pagamento com o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que mostra que ele receberia um suposto benefício com valor bruto de R$ 71 mil, correspondente a “aposentadoria especial do anistiado”. A cifra informada no documento é falsa, segundo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o próprio petista.

De acordo com a assessoria do ex-presidente Lula, atualmente ele recebe como anistiado R$ 10.354,12. O INSS, por sua vez, afirmou que os dados sobre o benefício estão sob sigilo, mas confirmou que o valor apresentado na imagem não está correto. “O extrato apresentado contém informações que não condizem com as que constam em nossa base de dados, inclusive em relação ao valor”, comunicou o órgão em nota.

A aposentadoria de anistiado foi concedida a Lula em 1993. O benefício foi liberado porque o petista perdeu os direitos sindicais e foi destituído do cargo de presidente dos Sindicatos dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo durante a ditadura militar (1964-1985).

Em 2009, o deputado estadual Eliseu Gabriel da Silva Júnior questionou a aposentadoria, argumentando que Lula não chegou a ser encarcerado pelo regime. No entanto, o Ministério Público Federal concluiu que o benefício é regular e arquivou o processo administrativo aberto para apurar o caso.

Em 2017, a defesa do ex-presidente informou à Justiça que o valor mensal da aposentadoria era de cerca de R$ 6 mil.

Outro boato falso que circula nas redes sociais em relação aos rendimentos do petista afirma que Lula, Dilma Rousseff (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) seriam beneficiários da chamada “bolsa ditadura”. O termo pejorativo se refere à reparação econômica concedida a perseguidos políticos entre 1946 e 1988 — período mais longo que o do regime militar. Nenhum dos ex-presidentes, porém, recebeu pagamentos ligados a esse direito. Como mostrou uma verificação do Comprova em 2018, a aposentadoria de Lula foi concedida pelo Ministério do Trabalho, enquanto a reparação econômica é regulada pelo Ministério da Justiça.

