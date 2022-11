Estruturas do Exército na Praça da Sé são para ação social, não para operação militar

A participação do Comando Militar do Sudeste, do Exército Brasileiro, em uma ação social em São Paulo foi confundida por bolsonaristas com uma ocupação e tomada da Praça da Sé, no centro da Capital. Diversos vídeos gravados neste domingo, 20, circulam pelas redes sociais com narrações e legendas em tom conspiratório. Segundo os autores dos vídeos, os militares teriam montado acampamento para iniciar uma ocupação no local, o que é falso.

Na verdade, os militares que aparecem nas imagens montavam estruturas para uma ação social voltada para a população de rua de São Paulo, o Mutirão de Atendimento à População em Situação de Rua da Cidade de São Paulo – Pop Rua Jud Sampa, promovido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3). O Comando Militar do Sudeste, do Exército Brasileiro, é parceiro do mutirão, que começa nesta segunda, 21, e segue até a próxima quarta, 23.

Em nota, o Comando Militar do Sudeste informou que “o Exército Brasileiro está apoiando na logística de montagem de barracadas do evento social” do TRF-3. O posicionamento também foi feito nas redes sociais. O Tribunal, por sua vez, também informou que as imagens que aparecem nos vídeos virais mostram a montagem das estruturas.

Neste domingo, o TRF-3 já tinha publicado em seu site que o Exército, a São Paulo Turismo (SPTuris) e o próprio Tribunal tinham iniciado a montagem das barracas das instituições participantes.

Além do Exército, o Mutirão, que acontece pela segunda vez em São Paulo, conta com a participação de instituições do poder público federal, estadual, municipal e com organizações da sociedade civil. Os serviços são voltados para a população vulnerável da região central de São Paulo e adjacências.

“A força tarefa envolve três eixos: atendimento assistencial e de saúde; cidadania, com a expedição de documentos e a regularização de cadastros; e judicial, com atendimento jurídico pelas instituições parceiras, para a garantia de acesso à Justiça, com propositura de ações e atenção a questões assistenciais, previdenciárias, trabalhistas e criminais”, explica o TRF-3.

O Pop Rua Jud Sampa ocorre de 21 a 23 de novembro de 2022 na Praça da Sé, em São Paulo, das 9h às 15h.