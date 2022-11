Exército não pediu que usuários sigam perfil no Instagram e enviem mensagens de cunho golpista

É falso que o Exército tenha pedido para usuários da rede social Instagram seguirem o perfil do comando militar e enviarem mensagens privadas de cunho golpista. Um vídeo que circula na internet engana ao dizer que a conta da instituição precisaria atingir 20 milhões de seguidores para os militares intervirem no cenário político brasileiro. O suposto pedido faz parte de ações antidemocráticas que contestam a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência.

O conteúdo, gravado por um homem, foi publicado no Facebook e passa de 160 mil visualizações. Após afirmar falsamente que o Exército está solicitando que todos os usuários do Instagram sigam o perfil oficial da instituição, ele orienta as pessoas a deixarem uma mensagem privada “bem curtinha” nos seguintes termos: SOS FFAA (socorro Forças Armadas), não ao comunismo ou SOS intervenção federal. No entanto, as Forças Armadas não têm competência para implantar uma intervenção desse tipo no País.

Em nota, o centro de comunicação social do Exército disse que o vídeo em questão traz informações falsas e que o acesso a informações oficiais deve ser feito por intermédio do site oficial do comando, e de seus perfis verificados nas mídias sociais. Desde que a publicação falsa começou a circular na internet, o perfil do Exército no Instagram passou para 7,5 milhões.

Manifestações antidemocráticas

Desde o resultado do segundo turno das eleições, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro têm buscado justificar as recentes manifestações públicas contra a vitória de Lula utilizando dois artigos da constituição: o artigo 142 e o artigo 34. Contudo, nenhum deles prevê pedidos de intervenção militar ou ampara uma possível intervenção federal no País no cenário atual, como alguns manifestantes afirmam. Especialistas ouvidos pelo Estadão Verifica explicam que há interpretações equivocadas sobre os artigos em questão.

Nesta quinta-feira, 3, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, classificou como criminosos e antidemocráticos as manifestações bolsonaristas que contestam o resultado das eleições por meio dos bloqueios de rodovias e que cobram por intervenção militar em frente a quartéis. O ministro afirmou que a Justiça Eleitoral vai apurar os responsáveis por essas manifestações de viés golpista e os responsabilizará por crimes contra o estado de direito.