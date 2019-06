Exército desmente boato sobre ‘intervenção militar contra corrupção’

Um boato sobre suposta mobilização de tropas para uma “intervenção militar contra a corrupção” foi desmentido pelo Exército. A mensagem dizia que a ação iria interditar o governo federal e “devolver a lei e a ordem aos brasileiros”.

Em nota, a assessoria de imprensa do Exército classificou o boato como “falso”. “O Centro de Comunicação Social do Exército informa que as notícias de mobilização de tropas, veiculadas nas redes sociais, são ‘fake news’.”

A mensagem falsa foi publicada no dia 24 de maio deste ano e sinalizada como “suspeita” por usuários do Facebook.

Notícias falsas envolvendo supostas ações das Forças Armadas são comuns: em fevereiro, um “decreto de convocação para “treinamento secreto” foi desmentido pelo Estadão Verifica. No ano passado, o projeto Comprova desmentiu boato sobre solicitação do Exército para a realização de perícias nas urnas eletrônicas após as eleições.

Este vídeo foi sinalizado para checagem por meio da parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. Ouviu algum boato? Encaminhe para o WhatsApp do Estadão Verifica pelo número (11) 99263-7900.