Estreia do Flamengo no Mundial gera boato de que Vasco e Corinthians teriam declarado apoio ao rubro-negro

A estreia do Flamengo no Mundial de Clubes no Catar nesta terça-feira, 17, deu o pontapé para vários boatos nas redes sociais. No Facebook, circulam tuítes falsos em que Corinthians e Vasco declaram torcer pelo rival carioca na semifinal contra o Al Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, as assessorias de ambos os times negaram ter feito publicações do tipo.

Páginas flamenguistas no Facebook divulgaram que o Vasco teria tuitado “pode contar com nosso apoio @Flamengo” na segunda-feira, 16. Já o Corinthians teria publicado na rede social “amanhã nossa torcida é pro Mengão”. No horário em que esses tuítes teriam sido feitos, no entanto, o clube carioca anunciava a contratação de Abel Braga como técnico; já o time paulista relembrava sua campanha vitoriosa no Mundial de 2012.

Nos comentários das publicações com os tuítes falsos, alguns flamenguistas agradecem a torcida dos rivais; outros reclamam que o apoio é “pé frio”.

A partida do Flamengo contra o Al Hilal começa às 14h30. Veja onde assistir.

