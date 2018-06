Estadão Verifica no Youtube #1 – Urnas, Gilmar Mendes e Macedônia

A partir desta sexta-feira, 22, o Estadão Verifica também estará presente no Youtube. Os repórteres Caio Sartori, Luiz Fernando Toledo, Alessandra Monnerat e Cecília do Lago mostrarão os principais boatos da semana em um vídeo curto, de no máximo três minutos.

Na edição #1, comentamos os boatos sobre o uso das urnas eletrônicas pelo mundo, o currículo do ministro do STF Gilmar Mendes e a reportagem especial sobre as fake news na Macedônia.

