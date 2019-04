‘Estadão’ lança campanha #TodoDiaÉDiaDaVerdade

Nesta segunda-feira, 1º de abril, data conhecida como o Dia da Mentira, o Estadão reforça seu compromisso com a verdade e a credibilidade todos os dias do ano e, em parceria com a FCB Brasil, lança a campanha TodoDiaÉDiaDaVerdade . “Neste momento em que se questiona tanto os veículos, é essencial reafirmarmos nosso compromisso com o jornalismo de profundidade, credibilidade e qualidade”, afirma o diretor executivo comercial do Grupo Estado, Paulo Pessoa.

A ação conta com anúncio no jornal, peças no portal estadao.com.br e nas redes sociais. “Para alguns o dia 1.º de abril é o Dia da Mentira, mas pra quem tem compromisso com a verdade e faz jornalismo de forma séria e profissional, não se escondendo atrás de matérias anônimas ou perfis falsos, todo dia é dia da verdade”, diz a CCO da FCB Brasil, Joanna Monteiro.

A campanha # TodoDiaÉDiaDaVerdade ganha ainda mais importância num momento em que há constante ataque à imprensa, seja por meio de fake news, seja por pessoas reconhecidas pela sociedade disseminando mentiras.