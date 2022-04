É falso que ‘Envolver’, de Anitta, tenha caído para 172ª posição no ranking do Spotify

Um post falso que circula no Facebook afirma que a cantora Anitta “trapaceou” no ranking global do Spotify. Segundo o post viral, que acumula mais de 84 mil interações na rede, a música Envolver não esteve na primeira posição das paradas do aplicativo de música, e sim na 172ª colocação. Isso não é verdade. O hit da artista brasileira não só alcançou a 1ª posição no ranking global do app em 24 de março, como se manteve lá por três dias consecutivos. Depois de alcançar o topo, a música seguiu no Top 10 por mais de um mês até 25 de abril, quando caiu para a 11ª colocação.

Leia Também Artistas que protestaram no Lollapalooza não receberam recursos da Lei Rouanet

O hit em espanhol da cantora brasileira chegou a ocupar a 172ª posição no ranking, segundo dados do Spotify Charts, mas isso ocorreu em 5 de março de 2022, quando a música entrou pela primeira vez no Top 200 da plataforma e alcançou 829 mil reproduções. No dia seguinte, Envolver caiu para a posição nº 182, mas as colocações foram melhorando ao longo do mês de março até a música chegar ao primeiro lugar no dia 24, com 6,3 milhões de reproduções. Anitta se tornou a primeira cantora latina a alcançar o topo mundial com uma música solo.

Envolver continuou em primeiro lugar no ranking global nos dias 25 e 26 de março. No dia 27, caiu para a segunda colocação na parada, mas se manteve entre as dez mais ouvidas até o último dia 25 de abril. Nesta quarta-feira, 27, a música estava na 14ª posição entre as faixas mais ouvidas no mundo. Em 18 de abril, data do post viral, a canção estava em 9º lugar.

Veja a evolução a música no ranking global do Spotify até chegar à primeira colocação:



Veja também em que posição do ranking a música esteve desde que entrou no Top 200, em 5 de março. Envolver está na lista há 54 dias consecutivos:

Além disso, de acordo com dados do Spotify, Envolver chegou ao primeiro lugar de músicas mais tocadas na categoria que inclui funk brasileiro e hip hop global na última semana. Foi a primeira vez que a música entrou neste ranking específico, ocupando a primeira posição entre 15 e 21 de abril de 2022.

Algoritmo

Pouco mais de duas semanas após Anitta alcançar o topo das paradas, o site de tecnologia Rest of World mostrou que fãs da cantora criaram mais de 100 playlists com Envolver para impulsionar os números de reprodução da música. Segundo o site, era uma forma de driblar o algoritmo do Spotify, que não conta quando uma música é repetida várias vezes seguidas.

O Estadão Verifica procurou o Spotify e questionou se houve alguma revisão no ranking e na posição ocupada pelo hit de Anitta. Em nota, a assessoria de imprensa informou que todas as posições no ranking em tempo real podem ser acompanhadas através da ferramenta pública Spotify Charts, que foi utilizada para fazer esta checagem.

Anitta vem sendo alvo nas redes pelo menos desde a edição de 2022 do Lollapalooza, em São Paulo, quando publicou um vídeo em suas redes sociais criticando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de multar o festival por manifestações políticas. A cantora incentivou outros artistas a se manifestarem e disse que pagaria a multa dos colegas, fixada em R$ 50 mil por cada descumprimento.

Depois disso, Anitta foi alvo de outras peças de desinformação, entre elas uma que afirmava que a artista recebia dinheiro da Lei Rouanet, o que não é verdade. O Estadão Verifica mostrou que os artistas que se manifestaram no festival não receberam incentivo por meio da lei.

A Agência Lupa checou um conteúdo parecido com esse, que dizia que o Spotify tinha mudado o ranking e colocado a música de Anitta na posição 172, o que também é mentira.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.