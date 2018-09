Entrevista de vice de Amoêdo foi editada para parecer apoio a Bolsonaro

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Gazeta Online, Folha de S. Paulo e revista Piauí. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falsa a informação de que o vice na chapa de João Amoêdo (Novo) à presidência da República, Christian Lohbauer, elogiou e recomendou votos para o candidato Jair Bolsonaro (PSL). O vídeo de uma entrevista de Lohbauer à rádio Jovem Pan foi digitalmente alterado para mudar o sentido real das declarações dele.

O conteúdo enganoso, com 1m21s, reproduz o trecho em que o vice de Amoêdo critica os cinco principais candidatos da disputa presidencial. Mas há um corte logo após a menção a Bolsonaro e o vídeo continua com outro trecho da entrevista, como se a opinião de Lohbauer sobre o adversário do PSL fosse elogiosa: “Nós temos aqui é um candidato viável, um sujeito que estuda, que tem posições, que vai constituir um governo técnico, que vai enfrentar todos os desafios que a gente tem pela frente inclusive de um Congresso hostil, que é o que a gente vai ter lá adiante”.

O Comprova buscou o vídeo original da entrevista, realizada no dia 17 de setembro e disponível no canal da emissora no Youtube. Na realidade, Lohbauer comenta que votar em Bolsonaro seria “entregar o país num cheque em branco no escuro, porque ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer” e completa que o país “não tem tempo para aventura”. Só depois dessas afirmações que o candidato a vice parte para os elogios ao presidenciável do Novo.

João Amoêdo desmentiu o conteúdo em sua página oficial. Ele publicou um post com o vídeo original no canal da Jovem Pan News e escreveu: “Está circulando por aí um vídeo editado onde o Professor Christian, candidato do NOVO à Vice-presidência, estaria apoiando outro presidenciável nas eleições. Isso é mentira. Uma fake news, prática já conhecida da velha política. Mas mentira a gente combate com verdade. Assista ao vídeo completo da entrevista em questão.”

O vídeo manipulado teve ampla circulação no WhatsApp e em redes sociais como o Twitter e o Facebook. Uma das publicações na rede de Mark Zuckerberg atingiu 407 mil visualizações e 24 mil compartilhamentos. No twitter, uma publicação de Winston Ling teve mais de 4 mil curtidas e 2 mil retuítes.