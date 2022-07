Vídeo enganoso tenta desacreditar pesquisas com enquete feita em Angra dos Reis (RJ)

É enganoso um vídeo feito no centro de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em que um homem pergunta a pessoas nas ruas da cidade em quem elas irão votar no primeiro turno das eleições presidenciais deste ano. Dos 107 entrevistados, 74 (69,16%) disseram que votarão em Jair Bolsonaro (PL) e 33 (30,84%) responderam que irão votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O autor do material usa o resultado da enquete para desacreditar pesquisas eleitorais que apontam o petista à frente das intenções de voto.

A comparação, contudo, não é válida: pesquisas eleitorais seguem um método científico para que a amostra e o resultado se aproximem o máximo possível de um retrato do eleitorado real. Já as enquetes não sequem método científico: são um levantamento de opinião espontâneo, sem plano amostral, cuja participação depende da vontade do entrevistado. A enquete pode ser influenciada pelo local onde são feitas as entrevistas e pelo perfil das pessoas que responderam. Os resultados não podem ser extrapolados para a população em geral, como faz o autor do vídeo.

Enquetes não são ilegais, mas a Resolução nº 23.676/2021, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), define que elas só podem ser realizadas até a véspera do início oficial da propaganda eleitoral, que começa em 15 de agosto. Após esta data, a enquete que for apresentada como pesquisa eleitoral será considerada pesquisa sem registro na Justiça Eleitoral e poderá ser usado poder de polícia contra sua divulgação.

O cenário da enquete

O vídeo aqui verificado foi publicado no Facebook no dia 15 de julho deste ano. O autor do material diz fazer um “Data povo” por não acreditar em pesquisas. Ele contesta o resultado das pesquisas eleitorais que apontam Lula à frente das intenções de voto e, então, passa a questionar pessoas na região central de Angra dos Reis sobre em quem elas irão votar para presidente este ano.

As imagens são feitas no centro da cidade que fica no litoral sul fluminense: é possível identificar pelas imagens o Centro de Artesanato da cidade, uma clínica odontológica no n° 102 da Rua Pereira Peixoto, além de uma praça próxima ao Porto de Angra.

Ainda que a enquete ouça turistas – um grupo de pessoas que disse que votaria em Lula afirmou ser de São Paulo – é possível inferir que Bolsonaro poderia ter mesmo mais votos em Angra do que Lula, já que, em 2018, ele teve ampla maioria dos votos na cidade: no primeiro turno, Bolsonaro alcançou 67,37% dos votos, contra 14,95% de Fernando Haddad (PT). Já no segundo, ele recebeu 74,31% dos votos, contra 25,69% de Haddad.

Pesquisas de vários institutos apontam Lula à frente

Embora seja alvo de diversos conteúdos contra pesquisas eleitorais nas redes, o Instituto Datafolha não é o único a apontar o ex-presidente Lula à frente das intenções de voto este ano. As últimas dez pesquisas registradas no TSE de abrangência nacional que tiveram seus resultados divulgados apontam maioria de votos para o petista.

Nesta segunda-feira, 25, foram divulgados resultados das pesquisas XP/Ipespe, que aponta Lula com 44% dos votos e Bolsonaro com 35%, e FSB/BTG Pactual, com 44% para Lula e 31% para Bolsonaro. No último dia 20, o PoderData divulgou que Lula tem 43% dos votos e Bolsonaro, 37%. Também no dia 20, a pesquisa Ideia/Exame apontou Lula com 44% e Bolsonaro com 33%.

Duas pesquisas recentes no Rio de Janeiro – Ipec e Datafolha – apontam Lula à frente de Bolsonaro: em 1º de julho, o Datafolha apontou 41% para Lula e 31% para Bolsonaro no 1º turno; em 21 de julho, o Ipec apontou Lula com 41% contra 34% de Jair Bolsonaro. A próxima pesquisa Datafolha de abrangência nacional será divulgada no dia 28 de julho.

O Agregador de Pesquisas do Estadão também mostra Lula à frente de Bolsonaro: considerando todas as pesquisas (presenciais e por telefone), o petista tem 45% das intenções de voto, contra 31% para o atual presidente. O porcentual é o mesmo também para as pesquisas presenciais. Já nas pesquisas por telefone, a diferença é menor: 44% para Lula e 34% para Bolsonaro. Os dados foram atualizados em 25 de julho.

O autor do vídeo, que se identifica como Greg Duarte, foi procurado por e-mail, mas não respondeu até a publicação deste texto. Nos segundos finais do vídeo, ele compartilha uma publicação no Twitter em que afirma ser pré-candidato a deputado estadual, sem informar o partido.

