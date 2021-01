Empresa de Campo Grande é responsável por outdoors com imagem de Doria no MS

É falso que o governo de São Paulo tenha pagado pela divulgação de outdoors em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, com a imagem de João Doria (PSDB) e os dizeres “V de vacina, de vitória, de verdade”. Um vídeo que circula nas redes sociais e no WhatsApp mostra uma propaganda instalada na Avenida Mato Grosso, no centro da capital. Na realidade, a própria empresa responsável pelos outdoors, chamada TopMídiaMS, informou ter decidido fazer uma campanha para defender a imunização contra a covid-19.

Um representante da TopMídiaMS, Vinícius Squinelo, disse ao Estadão Verifica por e-mail que foram instalados dez outdoors por Campo Grande com a imagem de Doria. Squinelo disse que a campanha foi paga “do próprio bolso” e afirmou não ter qualquer relação com o governo paulista.

“Ressaltamos que queremos destacar todos que lutam pela vacinação no Brasil”, disse Squinelo por e-mail. “Teremos orgulho de colocar imagens do (presidente) Jair Bolsonaro e (do ministro da Saúde) Eduardo Pazuello, por exemplo, caso eles assumam essa campanha da forma como se deve: uma imunização rápida, gratuita e universal no País”.

O Estadão Verifica pesquisou pelo CNPJ da TopMídiaMS no Portal da Transparência de São Paulo, mas não encontrou registros de contratos ou licitações. Também não há registro de filiação a partidos políticos no nome de Squinelo ou dos sócios da empresa de publicidade na base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O governo paulista também negou ter pago pela divulgação da campanha com a imagem de Doria em Campo Grande.

A localização do outdoor pode ser conferida neste link. Ao aproximar a imagem do Google Maps, é possível conferir uma marca da TopMídiaMS no painel de propaganda. Uma matéria no site Campo Grande News indica que os outdoors foram colocados na semana do Natal.