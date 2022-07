Vídeo distorce reportagem antiga do ‘El País’ para pedir voto em Bolsonaro

Vídeo que circula no Facebook sugere que o jornal espanhol El País teria publicado uma reportagem mostrando que a reeleição de Jair Bolsonaro (PL) atrairia investimento estrangeiro ao Brasil. O conteúdo mostrado, no entanto, é de quatro anos atrás e não sustenta as alegações feitas pelo homem que aparece nas imagens segurando uma edição do periódico.

O Estadão Verifica procurou no Google a frase que aparece na capa do jornal usado no vídeo (“El Supremo aboca a Rato a ir a prisión por las black”) e descobriu que a edição foi veiculada no dia 4 de outubro de 2018. O material, portanto, é da cobertura da eleição passada e não deve ser entendido como uma análise do cenário atual.

Além disso, a reportagem sobre Jair Bolsonaro que aparece dentro daquela edição do El País apenas menciona que parte do empresariado brasileiro apoiava a sua eleição naquele momento. Não há informação de que europeus estariam condicionando investimentos no País a uma eventual vitória de Bolsonaro nas urnas.

A notícia do jornal espanhol era intitulada “Bolsonaro atrae al mercado financieiro brasileño” e foi escrita pelos jornalistas Tom Avendaño e Felipe Betim. Ela foi publicada na página 7 da edição impressa do dia 4 de outubro de 2018 — o El País gentilmente encaminhou o arquivo para consulta do Estadão.

A reportagem informa que, a quatro dias do primeiro turno, o mercado financeiro do Brasil dava sinais de apoio a Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. A bolsa de valores, por exemplo, havia operado em alta em meio a resultados favoráveis ao político nas pesquisas eleitorais.

Mas o El País também menciona que esse apoio não se refletia fora do Brasil. Na época, agências como a Standard & Poor’s (S&P) viam como melhor opção o petista Fernando Haddad. A escolha de investidores e empresários brasileiros era explicada principalmente pelo discurso liberal da campanha de Bolsonaro e pela proximidade com o economista Paulo Guedes, informa o periódico.

O blog não conseguiu identificar quem seria o autor da gravação e a data. O vídeo mostra um homem segurando o exemplar antigo do El País e fazendo uma alegação insustentável de que haveria uma espécie de consenso entre europeus de que Bolsonaro colocaria “ordem no país” e seria a “única saída” para fazer o Brasil crescer e atrair investimentos do exterior.

De acordo com relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, o Brasil foi o sétimo país com mais investimento estrangeiro direto em 2021, com US$ 58 bilhões. Esse número é próximo do resultado de 2018 (US$ 59,8 bilhões), mas representa uma recuperação depois do primeiro ano de pandemia (US$ 24,8 bilhões). Em 2019, foram US$ 65,4 bilhões.

