Mensagem que anuncia intervenção militar até 2023 é antiga e não é de Villas Bôas

É antiga e não é de autoria do general Eduardo Villas Bôas uma mensagem que circula no WhatsApp com anúncio de intervenção militar no País até o dia 31 de dezembro de 2023. A imagem em questão circula na internet desde 2018 — na época, o general Villas Bôas era comandante do Exército Brasileiro, mas deixou o cargo em 2019 para dar lugar ao general Marco Antônio Freire Gomes.

Leitores pediram a checagem por WhatsApp: (11) 97683-7490.

O texto da mensagem anuncia que “sem maiores transtornos” a Presidência do Brasil está vaga, todos os partidos estão extintos, o Congresso Nacional está suspenso, e os ministros do Supremo afastados de suas funções. “Com isso assume o Governo do BRASIL as forças armadas e Junta Militar, que governará até o dia 31 de dezembro de 2023”, diz trecho da carta.

O mesmo conteúdo circulou em 2018, em meio a um cenário de greve dos caminhoneiros que durou dez dias e gerou uma crise de abastecimento no Brasil. Naquele momento, a fake apontava uma intervenção dos militares de maio até o fim do ano. Na época, o Exército Brasileiro negou ao G1 a autoria da carta e esclareceu que a peça não expressava “o pensamento do Exmo. Sr. General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, nem da instituição. É importante destacar que o Exército Brasileiro é uma Instituição de Estado, cuja atuação é baseada na legalidade e fundamentada em valores democráticos e nos princípios constitucionais”, explicou.

Villas Bôas foi comandante do Exército Brasileiro entre 2015 e 2019. Após quatro anos de gestão, ele deixou o cargo para assumir a função de assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), no Palácio do Planalto, sendo exonerado em junho de 2022. O atual comando do Exército é de responsabilidade do general Marco Antônio Freire Gomes. O Estadão Verifica entrou em contato com o general e com o Exército Brasileiro, que não retornaram o pedido. O espaço está aberto.

‘Intervenção militar’ e ‘Artigo 142’ têm aumento repentino em buscas

Desde que o resultado do segundo turno das eleições decretou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), uma onda de conteúdos falsos afirmando a possibilidade de uma intervenção militar começou a circular nas redes. A plataforma Google Trends, que mostra a interação dos termos pesquisados na internet, apontou um “aumento repentino” pelos termos “artigo 142” e “intervenção federal”, nos últimos sete dias.

O advogado Felippe Mendonça, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), esclarece que o papel das Forças Armadas é exatamente o contrário do que foi difundido no texto analisado pelo Verifica. “É função das Forças garantir as instituições democráticas. Elas não têm, de forma alguma, qualquer possibilidade pela Constituição de intervir e impedir um governo democrático de governar. As Forças Armadas têm que garantir que o governo que foi eleito pelo povo possa governar, e impedir qualquer tentativa de golpe”, diz.

O artigo 142 da Constituição Federal diz que “as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem”. O trecho da Constituição está sendo usado fora de contexto em conteúdos fakes para dizer que o trecho daria “poder moderador” aos militares, para intervir no governo.

Mendonça rebate: “O artigo 142 fala exatamente o oposto disso. Quando ele diz que as Forças têm a função de garantir instituições democráticas, é exatamente não permitir que ninguém dê golpe, não permitir que alguém retire do poder aquele que foi democraticamente eleito, que assumiu o cargo de acordo com a Constituição. Então, não tem qualquer cabimento nisso”, explica.