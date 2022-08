Vídeo de cantor Eduardo Costa sobre pesquisa eleitoral da Record é de 2018

Uma postagem viral no Facebook tira de contexto um vídeo antigo do cantor sertanejo Eduardo Costa para parecer que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 59% das intenções de votos em pesquisas eleitorais recentes. O conteúdo exibe uma gravação em que o artista cita um suposto levantamento da TV Record no qual Bolsonaro é favorito e o segundo colocado tem apenas 16%, mas omite que o material foi compartilhado em 2018. O agregador de pesquisas do Estadão mostra Lula (PT) com 45% das intenções de voto para presidente e Bolsonaro com 33%.

Com auxílio da ferramenta CrowdTangle, do Facebook, o Estadão Verifica identificou que o vídeo de Eduardo Costa circula em páginas de apoiadores do presidente desde 6 de outubro de 2018. Entretanto, o blog não encontrou a postagem original do artista e não foi possível confirmar com exatidão a qual pesquisa ele se refere ou se ela realmente existiu.

Ainda assim, o fato do vídeo ser antigo mostra que os dados citados pelo cantor sertanejo não tem relação com as próximas eleições, diferentemente do que sugere o conteúdo analisado. A postagem sem contexto acumula mais de 20 mil interações na rede social e reúne comentários em que outros usuários tratam as informações mencionadas como se fossem recentes.

Buscas por notícias na imprensa e na plataforma PesqEle, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que dá publicidade aos registros de pesquisas, indicam que a TV Record contratou levantamentos da consultoria RealTime BigData para estudar a intenção de votos para presidente em 2018. Em primeiro de outubro daquele ano, o site R7 repercutiu uma pesquisa da consultoria em que Jair Bolsonaro possuía 29% da preferência dos entrevistados frente a 24% de Haddad.

Outro levantamento da RealTime BigData encomendado pela emissora foi publicado no dia 4 de outubro. O estudo identificou que, naquele momento, Bolsonaro tinha 40% dos votos válidos contra 28% de Haddad. Diferentemente da anterior, a pesquisa desconsiderou votos nulos e brancos.

Bolsonaro aparece com 59% dos votos no primeiro levantamento feito pela empresa no segundo turno, em 18 de outubro. No entanto, a divulgação foi posterior ao vídeo de Eduardo Costa. O resultado foi similar aos de pesquisas eleitorais de outros institutos, como Ibope e Datafolha, publicados em datas próximas.

O Estadão Verifica não identificou pesquisas eleitorais de 2018 com dados correspondentes aos citados pelo cantor sertanejo.

