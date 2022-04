É falso que app e-Título, do TSE, ‘espione’ usuários

É falso que o e-Título, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seja um aplicativo espião — ou seja, um app que monitora a atividade do usuário sem permissão, coleta e repassa informações para terceiros. A alegação falsa circula no WhatsApp e no TikTok junto com o vídeo de uma youtuber, em que ela faz questionamentos a respeito da quantidade de permissões que o e-Título pede aos usuários, como acesso ao armazenamento USB e até uso da lanterna do aparelho celular.

Em nota, o TSE afirmou que o app não é espião. Após a instalação no celular, uma mensagem pergunta ao eleitor se ele permite que o aplicativo acesse diversas informações. Segundo o Tribunal, essas autorizações são solicitadas para que o usuário tenha acesso a “funcionalidades específicas”. “É solicitada, por exemplo, permissão para usar a geolocalização do eleitor que deseja justificar o voto no dia da eleição”, comunicou. “Algumas funcionalidades do e-Título precisam de uma confirmação adicional, sendo imprescindível uma autorização específica quando a pessoa interessada for utilizá-la”.

Ainda de acordo com o TSE, o app observa as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no uso e armazenamento de informações dos usuários. O e-Título foi desenvolvido em 2017 para permitir o acesso a serviços eleitorais de forma não presencial. O uso do app não é obrigatório, mas os eleitores que optarem por baixá-lo podem acessar informações como número do título e local de votação, verificar a situação eleitoral, emitir certidões, justificar ausência nas votações e consultar e emitir guias para pagamento de débitos com a Justiça Eleitoral.

Permissões não significam que app seja espião

O Estadão Verifica consultou Paulo Lício de Geus, doutor em Ciência da Computação e professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), com atuação na área de administração de redes e política de segurança. Ele executou o app e-Título no sistema iOS e não verificou nenhuma atividade anormal.

O professor explicou que usou uma funcionalidade da Apple que permite verificar a privacidade de aplicativos. Ele destacou que a companhia é extremamente criteriosa na análise dos apps que são disponibilizados para iPhone. “Verifiquei o app em iOS. Rodei para ver meu título e não houve nenhum tipo de atividade estranha, seja de acesso web ou qualquer tipo de sensor ou dados residentes, segundo o Privacy Report do iOS”, disse.

Para o especialista, o número de permissões solicitadas soa estranho, mas isso não significa que o app seja mal-intencionado. “Só pelo fato de se conceder permissões não usuais não quer dizer que um app tenha intenções malignas, pois há um certo costume de desenvolvedores pedirem mais do que o necessário com vistas a versões futuras com características adicionais”, afirmou.

Após conversar com um colega que rodou o app no sistema Android, Paulo acrescentou que o e-Título, assim como menciona o próprio TSE, pede permissões dinamicamente. Ou seja, o usuário pode optar por conceder permissões para uso de cada funcionalidade, quando elas são solicitadas.

“O usuário sempre pode não conceder (permissão) e desconfiar de atividade não prevista. Até agora, a única permissão que afeta um pouco mais a privacidade diz respeito ao GPS, mas é necessária para justificar ausência (quando o eleitor não vota nas eleições). Há também acesso aos contatos, o que não vejo necessidade (sem pensar mais a fundo o que o TSE planejou para as funções do app), porém muitos outros apps fazem isso e considero até banal tal acesso”, disse.

Termos de uso explicam algumas funcionalidades

No vídeo de YouTube, a autora afirma que não entende do assunto e que não compreende por que o e-Título precisaria de acesso a algumas informações. Mas os termos de uso do próprio aplicativo explicam as razões para tal. As explicações ficam visíveis para os usuários assim que eles baixam e acessam o app, antes de concordarem com os termos de uso e inserirem dados ou concederem permissões.

Na seção de “Funcionalidades”, os termos de uso explicam que o app acessa a câmera do dispositivo para verificar a originalidade de documentos e ler QR Code. Os dados pessoais inseridos são utilizados para conferência e validação das informações no cadastro eleitoral. O app acrescenta que não possui relação com terceiros e que nenhuma informação pessoal do usuário é compartilhada sem permissão.

Em nota, o TSE explicou as permissões para outras funcionalidades: o acesso à lanterna é necessário para a autenticação de documentos em versão física ou digital. A autorização para alterar ou excluir conteúdo de armazenamento USB é necessária “para a gravação de documentos emitidos a partir do e-Título”, como certidões de quitação ou guias para pagamento de débitos eleitorais.

Por sua vez, a autorização para criação de contas e definição de senhas é solicitada, segundo o TSE, para permitir a migração de um dispositivo para outro. “Para que um aplicativo possa migrar de um smartphone antigo para um novo, é necessário o acesso a essa funcionalidade, facilitando a manutenção do histórico de uso, em um novo aparelho, no ato da migração”, diz a nota.

Youtuber gravou vídeo agradecendo TSE

No vídeo que deu origem ao boato, a youtuber Paula Marisa não chega a afirmar que o app é espião – isso só aparece em posts de outros usuários que compartilham o material. Em sua fala, ela põe em dúvida a segurança dos dados de quem usa o aplicativo ao sugerir, por exemplo, que o software pode captar áudios de conversas dos usuários. Ela questiona a necessidade das permissões solicitadas pelo app e pede que as pessoas comentem sobre o assunto.

O vídeo de Paula Marisa foi postado no YouTube no último dia 11 de abril de 2022. No dia 12, o TSE afirmou que eram falsas as alegações de que o app é espião. No dia seguinte, a youtuber publicou um segundo vídeo em resposta, em que ela agradece o TSE e nega que tenha dito que o app era espião ou uma fraude. Paula também esclarece as dúvidas levantadas no vídeo anterior com base na resposta do Tribunal. Apesar disso, nos comentários, seguidores da youtuber dizem não acreditar nas explicações do TSE.