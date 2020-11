É montagem vídeo do prefeito de Votuporanga xingando a população por causa da pandemia de covid-19

É montagem um vídeo no qual João Eduardo Dado Leite de Carvalho (Solidariedade), prefeito de Votuporanga, no interior paulista, xinga a população. O áudio com as ofensas é uma dublagem incluída digitalmente em vídeo postado na página oficial da prefeitura nas redes sociais. Este conteúdo foi compartilhado ao menos 268,5 mil vezes no Facebook.

No material alterado, João Dado parece reclamar das pressões tanto para abrir quanto para fechar o comércio na cidade. Ele ainda teria proferido palavrões contra a população.

O vídeo original foi postado no Facebook do prefeito em 16 de julho de 2020. Nele, Dado e o secretário municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, fazem um balanço das contas públicas municipais, afetadas pela pandemia. O prefeito também cita dados de contaminados e internações por covid-19 na região.

Por meio de nota, a prefeitura reiterou “que o material não é verídico e lamenta o ocorrido”.

Uma comparação entre na sequência entre os gestos feitos pelo prefeito no vídeo original e no boato permite concluir se tratar da mesma situação. Confira:

Frames do vídeo viral:

Frames do vídeo original:

